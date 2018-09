Stürmische Nacht : Tief Elena: Streifenwagen der Polizei von zehn Meter langem Ast getroffen

In der Nacht wurde ein Streifenwagen der Polizei Ahrensburg von einem herabstürzenden Ast getroffen und beschädigt.

von Peter Wüst

22. September 2018, 09:55 Uhr

Ahrensburg | In der Nacht zu Samstag wurde ein Streifenwagen der Polizei Ahrensburg am Reesenbüttler Redder von einem herabstürzenden Ast getroffen. Die beiden Polizeibeamten blieben unverletzt. An dem Wagen entstanden Beulen und Dellen auf dem Dach, der Motorhaube, dem Kotflügel den Türen und ein defekter Außenspiegel

Die beiden Polizisten waren auf Streifenfahrt unterwegs, als direkt vor ihnen ein etwa zehn Meter langer Ast aus großer Höhe auf die Straße fiel. Die Hauptlast des Astabbruchs fiel neben das Auto und traf den Streifenwagen nicht. Dennoch haben die verzweigten Äste für zahlreiche Schäden an dem Funkstreifenwagen gesorgt.

Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg entfernten, aus dem Korb der Drehleiter heraus, weitere gebrochene Äste aus der Krone des Baumes. Dann zerlegten sie den abgebrochenen Ast mit der Kettensäge und räumten danach die blockierte Straße wieder frei. Nach ersten Erkenntnissen war das Holz des Astes am Stamm angefault und hatte nach dem Regen zum Abbruch geführt. Die Höhe des Sachschadens am Streifenwagen ist noch nicht bekannt.

