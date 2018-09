Norderstedt : Sprinterfahrer rast gegen Mast – schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich auf der Schleswig-Holstein-Straße. Der 29-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

von shz.de

24. September 2018, 13:01 Uhr

Bad Segeberg | Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten ist es am Freitag auf der Schleswig-Holstein-Straße in Norderstedt (Kreis Segeberg) gekommen. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, fuhr ein 29-Jähriger aus Hamburg um 17.45 Uhr mit einem Mercedes Sprinter in Richtung Hamburg.

Etwa 100 Meter vor dem Kreisverkehr der Segeberger Chaussee (Bundesstraße 432) teilt sich die Fahrbahn der Schlesig-Holstein-Straße in eine Straße in Fahrtrichtung Hamburg und in eine weitere in Fahrtrichtung Kreisverkehr. An dieser Stelle fuhr der 29-Jährige aus bislang unbekannter Ursache mittig zwischen beiden Fahrstreifen, offenbar ungebremst, gegen einen Mast. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme musste die Schleswig-Holstein-Straße voll gesperrt werden.

