Bad Segeberg : Skorpion als blinder Passagier auf Lastwagen gefunden

Polizisten haben das Tier eingefangen. Ob das Tier giftig ist und wie es auf den Lkw kam, ist noch nicht bekannt.

von dpa

06. September 2018, 14:11 Uhr

Bad Segeberg | Auf der Ladefläche eines Lastwagens in Bad Segeberg ist ein Skorpion entdeckt worden. Die herbeigerufenen Polizisten fingen den blinden Passagier ein und brachten ihn in einem Karton verpackt in ein Hamburger Tierheim, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Da noch nicht bekannt sei, um was für eine Art Skorpion es sich handele, könnte nicht ausgeschlossen werden, dass das Tier gefährlich sei. Ebenso unklar blieb, wie das Tier auf den Lastwagen gelangte.

