Die Polizei sucht Zeugen : Sexualdelikt in Hamburg-Bramfeld: 29-Jährige überfallen

Die Frau konnte sich wehren und schrie um Hilfe, der Täter flüchtete. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

von shz.de

28. Januar 2019, 18:01 Uhr

Hamburg | Nachdem es am Sonntagmorgen im Hamburger Stadtteil Bramfeld zu einem Sexualdelikt durch einen unbekannten Täter gekommen ist, bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine 29-jährige ging am Sonntagmorgen durch den Osterkirchstieg und telefonierte dabei, als sie plötzlich von hinten attackiert wurde, so die Polizei. Der Täter soll sie zwischen zwei geparkte Fahrzeuge gezogen und sie unsittlich berührt haben. Die Frau wehrte sich und schrie um Hilfe. Daraufhin soll der Mann dann in Richtung Fabriciusstraße geflüchtet sein.

Acht Funkstreifenwagen fahndeten nach dem Täter, dieser konnte aber nicht mehr gefunden werden. Die Frau schätzt den Mann auf etwa 20 bis 30 Jahre, er könnte schwarzafrikanischer Abstammung sein. Er soll eine grüne Jacke getragen haben, die dem Modell einer Bomberjacke ähnlich ist, dazu eine blaue Jeans und helle Sneaker. Seine Figur sei normal gewesen, seine schwarzen lockigen Haare trug er in kurzen Zöpfen.

Hinweise bitte unter der Nummer 040-4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

