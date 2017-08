Fahrzeug wechselt auf Busspur : Schwerverletzter bei Unfall mit Linienbus in Hamburg

Hamburg | Bei einem Busunfall in Hamburg-Rotherbaum ist ein 50 Jahre alter Fahrgast schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Bus der Linie 4 in der Nacht zu Donnerstag auf der Busspur stadteinwärts unterwegs, als ein Fahrzeug von rechts auf die Spur wechselte. Obwohl der Fahrer des Linienbusses eine Notbremsung durchführte, konnte ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden.

Ein 50 Jahre alter Passagier wurde durch die Wucht der Kollision gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen an der Wirbelsäule und musste zur Behandlung in ein nahe gelegenes Klinikum transportiert werden. Sowohl die 25 anderen Fahrgäste als auch die Insassen des beteiligten Fahrzeuges blieben unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war am Donnerstag zunächst noch unklar.

erstellt am 24.Aug.2017 | 08:25 Uhr