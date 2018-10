Hamburg : Schlag gegen die Fahrradmafia

In der Billstraße wurden Fahrräder sichergestellt. Zahlreiche Beamte der Hamburger Polizei waren im Einsatz.

von dpa

17. Oktober 2018, 12:50 Uhr

Hamburg | Es kam wieder zu einem großen Schlag gegen die Fahrradmafia in Hamburg. Mit zahlreichen Beamten hat die Hamburger Polizei das Gelände in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Rothenburgsort nach gestohlenen Fahrrädern durchsucht. Außerdem wurden Wohnungen von vier Männern überprüft, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte.

Zwei von ihnen werden demnach des Fahrraddiebstahls verdächtigt, die beiden anderen sollen gestohlene Ware an- und weiterverkauft haben. Bereits vor rund anderthalb Jahren hatte die Polizei bei einer Razzia in Rothenburgsort mehr als 1500 gestohlene Fahrräder sichergestellt.

Der Aktion waren monatelange Ermittlungen vorausgegangen. Die Fahrräder wurden später katalogisiert, die rechtmäßigen Besitzer konnten im Internet und in einer großen Halle nach ihnen suchen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?