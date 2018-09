Pattburg : Schlafender Lkw-Fahrer von Aufprall eines Rangierzuges geweckt

Weil es bei einem Sachschaden blieb, hat die örtliche Feuerwehr Grund zum Schmunzeln.

von Kjeld Thomsen/nordschleswiger.dk

25. September 2018, 17:24 Uhr

Pattburg | Ein Rangierzug ist am Plantagevej in Pattburg über das Gleisende hinausgefahren und hat einen dort parkenden Lastwagen zur Seite geschoben. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. „Der Fahrer ist wohl nie zuvor auf solch eine Weise geweckt worden“, kommentierte die freiwillige Feuerwehr Pattburg nach dem Einsatz am Montagabend.

„Ein Rangierzug mit leeren Wagen hatte auf dem Nebengleis zurückgesetzt. Der Fahrer hatte sich offensichtlich bei der Länge vertan. Er fuhr langsam über das Ende hinaus, ohne es zu merken. Der hintere Wagen stieß dann in den Lastwagen und schob diesen weg. Dabei riss ein Schlauch am Wagen und der Zugführer merkte dann, dass etwas nicht stimmte“, erzählt Einsatzleiter Torben Groos von „Brand og Redning Sønderjylland“ von dem nicht alltäglichen Einsatz.

Wie es der Zufall wollte, befand sich im Lkw der Fahrer, der sich hinter einem Drahtzaun vermutlich auf eine ruhige Nacht eingestellt hatte. „Er blieb zum Glück unverletzt und kam mit dem Schrecken davon“, so Groos.

Als kurios bezeichnet auch Pattburgs Wehrführer Patrick Poulsen Tamms den Einsatz. Er selbst war beim Ausrücken nicht dabei, hat sich den Zwischenfall aber genau schildern lassen. Kurios war allein schon der Einsatzort. „Unsere Feuerwehrwache liegt ja am Plantagevej. Also quasi nur einen Steinwurf von der Stelle entfernt, wo das mit dem Zug und dem Lastwagen passiert ist“, so Tamms.

Da niemand verletzt wurde und lediglich Materialschaden entstand, kann sich auch der Pattburger Wehrführer ein Schmunzeln nicht verkneifen, wenn er an den Vorfall denkt.

