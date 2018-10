Stapelfeld : Scheune steht in Flammen: Photovoltaikanlage erschwert Löscharbeiten

Viele Autofahrer auf der A1 sahen die Rauchsäule und alarmierten die Feuerwehr.

von Peter Wüst / rtn

15. Oktober 2018, 20:53 Uhr

Stapelfeld | In Stapelfeld im Kreis Stormarn ist am Montag eine rund 1000 Quadratmeter große Scheune mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach in Brand geraten. Die Rauchsäule war bis Ahrensburg zu sehen.



Die Feuerwehr rief die Anwohner zwischenzeitlich über Rundfunk dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie ihre Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt.

Blaulichtmonitor

Viele Autofahrer hatten den Rauch bemerkt und deshalb von der A1 bei der Vorbeifahrt den Notruf abgesetzt. Ursache war eine rund 1000 Quadratmeter große Halle die am Montagnachmittag in Flammen stand. In der Halle lagerte Stroh und landwirtschaftliches Gerät. Auf dem Dach war eine Photovoltaikanlage montiert, sagte Marcus Claus, Einsatzleiter der Feuerwehr.Während der Löscharbeiten drohte der Giebel des Gebäudes einzustürzen, deshalb rissen Feuerwehrleute ihn mit einem Radlader ein. Im Außenangriff rückten die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor, auch eine Drehleiter war eingesetzt.Durch den massiven Löschangriff der eingesetzten Wehren gelang es, das Feuer nur auf das erste Drittel der Halle zu begrenzen. Dort allerdings lagerten etwa 250 Kubikmeter Stroh, die mit zwei Radladern auf eine nahegelegen Koppel transportiert, und dort abgelöscht wurden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt.

Was ist der Blaulichtmonitor?