B404 bei Schwarzenbek : Raser verursachen Unfall und flüchten

Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit rammte ein BMW einen Kleinwagen. Die Insassen ließen die verletzten zurück.

von Timo Jann

05. August 2018, 11:46 Uhr

Schwarzenbek | Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 404 im Sachsenwald bei Schwarzenbek sind in der Nacht zum Sonntag eine Frau und ein Mann (beide 25) aus Reinbek verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war der Fahrer einer BMW-Limousine auf den Kleinwagen des Paares aufgefahren – mit massiv überhöhter Geschwindigkeit, wie die Polizei berichtete. Die vier Männer, die mit dem BMW unterwegs waren, ließen die Insassen des anderen Autos an der Unfallstelle zurück und flüchteten. Drei der vier Männer konnten später in der Nähe des Unfallortes aufgespürt werden. Alle gaben an, nicht gefahren zu sein.

Timo Jann

Nach Polizeiangaben waren die Frau und der Mann mit ihrem Seat gegen 1.20 Uhr in Richtung Norden unterwegs, als der BMW sie von hinten mit voller Wucht rammte. Der Kleinwagen kam rechts von der Straße ab, schleuderte durch den Grünstreifen und überschlug sich. Auf dem Dach blieb der Seat schließlich wieder auf der Straße liegen. Der BMW konnte vom Fahrer erst 200 Meter hinter dem Aufprallort gestoppt werden.

Die Polizei zog für die Unfallemrittlung nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einen Gutachter hinzu. Für dessen Aufnahme des Unfallortes blieb die Bundesstraße für Stunden voll gesperrt. Die Polizei versucht jetzt zu ermitteln, wer der teilweise ebenfalls verletzten Verdächtigen die Limousine gefahren hat.

