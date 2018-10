Auto-Aufbrecher : Polizei setzt uneinsichtigen Dieb drei Mal fest

Nachts in Kiel: Ein notorischer Dieb wird mehrfach festgenommen. Er war mit einer Gasdruckpistole unterwegs.

von shz.de

09. Oktober 2018, 12:14 Uhr

Kiel | Drei Diebstähle aus verschiedenen Autos in einer Nacht – drei Festnahmen für ein und denselben Mann.

Am Freitagabend des 5. Oktober soll ein Mann in Kiel zwischen 22 und 1 Uhr mehrfach versucht haben Pkw zu plündern. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Kieler nach jeder Einzeltat festgenommen. Zwei Mal durfte er gehen, nach der dritten Tat und vorläufigen Festnahme verbrachte der 43-Jährige die Nacht in Gewahrsam. Zuvor war der polizeibekannte Kieler am späten Abend Zivilpolizisten aufgefallen, als er beim Spazieren an vielen geparkten Autos „prüfte“, ob diese verschlossen waren.

Das erste Mal nahmen ihn die Zivilbeamten gegen 22 Uhr am Schrevenpark fest. Kurz zuvor habe der Verdächtige die Heckscheibe eines geparkten Volvo mit einer Gasdruckpistole eingeschossen, so die Polizei. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kam der 43-jährige Kieler gegen 22.30 Uhr wieder auf freien Fuß – ohne Gasdruckpistole.

Nur wenige Minuten später konnten ihn die Polizisten jedoch wieder mit aufs Revier nehmen: In diesem Fall durchsuchte der Täter einen geparkten, unverschlossenen Pkw. Anschließend entließen die Beamten den bislang Uneinsichtigen und beobachteten ihn erneut. Zum dritten und damit letzten Mal wurde er am Geibelplatz gegen ein Uhr nachts festgenommen, als er Getränkedosen, Zigaretten und Schlüssel aus einem weiteren unverschlossenen Wagen stahl.

Laut Polizei war damit „der Bogen der eingesetzten Beamten und auch der rechtlichen Möglichkeiten überspannt“. Er verbrachte die restlichen Nachtstunden auf der Wache und „bekam Zeit, das eigene Handeln zu überdenken“.

Neben fälligen Übernachtungskosten warten eingeleitete Strafverfahren wegen Diebstahl, Diebstahl im besonders schweren Fall, Diebstahl mit Waffen, sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz auf den uneinsichtigen Kieler.

