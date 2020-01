Öffentlichkeitsfahndung : Opfer mit Gürtel in Hamburg-Eimsbüttel angegriffen: Polizei sucht zwei Täter

Im August begingen zwei Männer im U-Bahnhof Schlump gefährliche Körperverletzungen, nun bittet die Polizei um Hinweise.

24. Januar 2020, 12:07 Uhr

Hamburg | Die Polizei fahndet mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera nach zwei bislang unbekannten Tätern. Diese hatten am 4. August 2019 um 4.36 Uhr am U-Bahnhof Schlump in Hamburg eine fünfköpfige Gruppe unter anderem mit einem Gürtel und einer Glasflasche attackiert.

Polizei Hamburg

Die Gruppe junger Männer, die damals zwischen 17 und 22 Jahre alt waren, geriet zunächst mit den beiden Tätern in einen verbalen Streit, teilt die Polizei mit. Im weiteren Verlauf attackierten die beiden Gesuchten die fünf Männer mit einem Gürtel, einer Glasflasche und einer Glasscherbe.

Dabei erlitt einer der Angegriffenen eine große Schnittwunde am Unterarm, eine Schnittwunde am linken Zeigefinger samt Sehnendurchtrennung sowie mehrere Platzwunden, die genäht werden mussten. Die Täter stiegen anschließend in eine zwischenzeitlich eingefahrene U-Bahn und fuhren damit in Richtung Sternschanze davon.

Die Ermittlungen des zuständigen Landeskriminalamts 134 führten bislang nicht zur Identifizierung der Täter. Darum hat die Staatsanwaltschaft Hamburg nun eine Öffentlichkeitsfahndung erwirkt und bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der eine Täter wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß

etwa 20 bis 30 Jahre alt

schwarze Haare (oben länger, an den Seiten kürzer)

schwarzer Vollbart

trug eine dunkle Jeans und ein Oberteil in Jeans-jacke-noptik mit einer Camouflage-Kapuze und Camouflage-Ärmel

Polizei Hamburg

Der zweite Täter wies laut Polizei folgende Merkmale auf:

männlich

etwa 1,75 Meter groß

etwa 25 bis 30 Jahre alt

schwarze Haare

Bart

trug eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans

Polizei Hamburg

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 bei der Polizei Hamburg sowie an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

