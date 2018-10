Hamburg-Hoheluft : Nach Vollbremsung: Elf Verletzte bei Busunfall

Der Bus musste stark bremsen. Auch zwei Pkw sollen in den Unfall involviert gewesen sein.

von dpa

17. Oktober 2018, 18:43 Uhr

Hamburg | Bei einem Busunfall in Hamburg-Hoheluft sind am Mittwoch elf Insassen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden vier Menschen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein Linienbus musste auf der Hoheluftchaussee stadteinwärts eine Vollbremsung hinlegen, zwei Pkw sollen in den Unfall involviert gewesen sein. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr war im Einsatz.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?