Horst : Nach Streit: 31-Jähriger ersticht Bekannten

Der Tatverdächtige soll nach einer Auseinandersetzung auf den 55-Jährigen eingestochen haben.

von Christin Lempfert

03. August 2018, 22:04 Uhr

Horst | Die Polizei wurde am Freitag zu einem lautstarken Streit in ein Mehrfamilienhaus in Horst (Kreis Steinburg) gerufen. Die Polizisten fanden in der Wohnung zwei Männer vor, einer davon mit einem Messer bewaffnet. Der zweite Mann lag blutend am Boden.

Die Polizisten forderten weitere Einsatzkräfte an, um den aggressiven 31-jährigen Tatverdächtigen zu überwältigen. Der Mann hatte offenbar im Streit auf seinen 55-jährigen Bekannten eingestochen. Das Opfer verstarb noch in der Wohnung.

Nähere Umstände zum Tathergang und zum Streit sind nicht bekannt. Die Polizisten nahmen den 31-jährige Mann aus dem Kreis Pinneberg vorläufig fest. Die Mordkommission der Itzehoer Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.