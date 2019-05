A210/A215 : Nach Lkw-Unfall: Stau auf der A215 in Richtung Kiel

Keine Einschränkungen gibt es dagegen auf der A210 in Richtung Kiel.

von Daniel Friederichs

23. Mai 2019, 07:29 Uhr

Auf der A215 ist am Donnerstagmorgen in einem Baustellenbereich kurz vor der Zusammenführung der A210 und A215 bei Kiel ein Lkw in die Leitplanke gefahren. Der Baustellenbereich ist nur noch einspurig befahrbar, der Verkehr staut sich kilometerweit in Richtung Kiel.

Ein Bergungskran steht auf der A215 in Richtung Neumünster, deshalb ist diese Fahrtrichtung derzeit voll gesperrt. Für den Verkehr von der A210 in Richtung Kiel gibt es keine Einschränkungen.

