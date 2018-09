Schwedeneck : Motorradfahrer von Auto erfasst – schwer verletzt

Eine 44-jährige Autofahrerin übersah den 18-jährigen Kradfahrer am Freitagmorgen. Er kam nach Kiel ins Krankenhaus.

von Anna-Sophie Hansen

21. September 2018, 12:51 Uhr

Schwedeneck | Ein 18-jähriger Motorradfahrer wurde am Freitagmorgen in Schwedeneck (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schwer verletzt, als er mit einem Pkw zusammenstieß. Dies teilte die Polizei am Freitag mit.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr der junge Mann um kurz nach acht Uhr auf der Kieler Straße Richtung Springe, als eine Autofahrerin (44) ein Grundstück verließ und das Motorrad übersah.

Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Kieler Uniklinik gebracht. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

