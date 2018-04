Plön : Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Ein 35-Jähriger kollidierte mit einem abbiegenden Wagen. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

von dpa

27. April 2018, 07:27 Uhr

Plön | Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Höhe Bösdorf bei Plön ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, kollidierte der 35-Jährige am Donnerstagabend mit einem vor ihm fahrenden Auto, das auf einen Parkplatz abbog.

Der Motorradfahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, der Autofahrer wurde leicht verletzt. Warum der 35-Jährige den abbiegenden Wagen übersehen hatte, war nach Polizeiangaben zunächst unklar.

