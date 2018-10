Kiel : Motorradfahrer flüchtet nach Unfall – Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer des Motorrads ist an der Kreuzung Rondeel einem Auto hinten aufgefahren.

von Christin Lempfert

09. Oktober 2018, 16:17 Uhr

Kiel | An der Kreuzung Rondeel in Kiel kam es am Samstag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Motorradfahrer flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein 79-jähriger Golffahrer wartete gegen 15 Uhr mit seinem Pkw im Königsweg an der Kreuzung Rondeel, als ein Motorradfahrer gegen das Heck seines Pkw prallte. Der Motorradfahrer habe sein am Boden liegendes Gefährt aufgehoben und sich nach einem kurzen Gespräch ohne Angabe seiner Personalien vom Unfallort entfernt.

Der Motorradfahrer wird als etwa 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Er habe dunkle Kleidung und weder einen Bart noch eine Brille getragen.

Die Polizei sucht insbesondere den Mann, der direkt hinter den am Unfall beteiligten Fahrzeugen gefahren ist. Hinweise werden von den Beamten unter der Telefonnummer 0431/1601503 entgegengenommen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?