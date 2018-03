Handewitt : Milch-Lkw im Graben: Fahrer wollte Frontalzusammenstoß vermeiden

Ein Lastwagen mit 25.000 Litern Milch ist auf der B199 bei Handewitt von der Straße abgekommen. Der Fahrer blieb unverletzt.

von Karsten Sörensen

28. März 2018, 14:14 Uhr

Handewitt | Der Fahrer einer Husumer Spedition ist am Mittwoch nur knapp einem Frontalzusammenstoß entgangen. Nach Angaben der Polizei war der mit 25.000 Litern Milch beladene Lastzug in Richtung Flensburg unterwegs, als der 44-jährige Speditionsfahrer zwischen Unaften und Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) nach einem Ausweichmanöver auf der B199 im Graben landete.

Der rumänische Fahrer gab an, einem überholenden Pkw ausgewichen zu sein. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, habe er seinen Lastzug nach rechts auf die Bankette gelenkt. Aufgrund des massiven Gewichts sackte der Auflieger in den Boden ein. Der Milchlaster kam an einem Baum zum Stehen – der Fahrer blieb unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Die 25.000 Liter Milch wurden aus dem Auflieger in einen Ersatzwagen umgepumpt. Ein Abschleppunternehmen wurde beauftragt, den Havaristen aus der misslichen Lage zu bergen.

Die Bundesstrasse 199 ist derzeit ab Handewitt gesperrt, der Verkehr in Richtung Flensburg und Leck wird örtlich über Handewitt bis Schafflund über eine Ausweichstrecke umgeleitet.

