Unfallflucht in Lübeck : Mazda stößt mit Fahrradfahrerin zusammen und fährt weiter

Die Radlerin prallte gegen einen Gartenzaun. Der Fahrer des Mazdas verschwand. Die Polizei sucht nach Zeugen.

06. September 2018, 15:15 Uhr

Lübeck | Ein Auto stieß am Mittwoch in Lübeck um 17.40 Uhr im Einmündungsbereich Waschgrabenallee und Hafensteig mit einem Fahrrad zusammen. Danach fuhr der Fahrer des Mazdas davon.

Die Fahrradfahrerin war auf der Waschgrabenallee in Richtung Rettiner Weg unterwegs. Der hellblaue Mazda wollte aus der Waschgrabenallee in die Straße Am Hafensteig abbiegen. Dabei stießen der Pkw und die Radlerin zusammen. Die Fahrradfahrerin prallte gegen einen Gartenzaun und verletzte sich.

Die 27-Jährige konnte weder zum Kennzeichen des Mazdas noch zum Aussehen des Fahrers Angaben machen. Sie konnte sich jedoch an drei Zeugen erinnern, die den Unfall vermutlich gesehen haben könnten. Es handelt sich dabei um zwei Mädchen und einen jungen Mann, der ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Bund“ getragen hatte – möglicherweise ein Bundeswehrangehöriger.

Diese und eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, dem Polizeirevier Neustadt unter 04561/6150 ihre Beobachtungen zum Unfallhergang, zu dem beschriebenen, hellblauen Pkw Mazda und dem Fahrzeugführer mitzuteilen.

