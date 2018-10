Hamburg : Marihuana-Duft liegt in der Luft: Mann raucht Joint vor Bundespolizeirevier

Die Bundespolizisten in der Station am Hauptbahnhof nahmen den Geruch wahr und suchten sofort den Ursprung.

von Christin Lempfert

14. Oktober 2018, 15:06 Uhr

Hamburg | „Was riecht denn hier so nach Marihuana“, müssen sich die Hamburger Bundespolizisten im Revier am Hauptbahnhof am Samstag gefragt haben. Die Beamtenfolgten dem Geruch – immer der Ermittler-Nase nach, bis sie vor dem Bundespolizeirevier auf einen jungen Mann trafen. Der 26-Jährige hatte einen Joint in der Hand.

Weitere Betäubungsmittel wurden nicht gefunden. Die Bundespolizisten stellten den Joint sicher und leiteten gegen den Mann ein entsprechendes Strafverfahren ein.

