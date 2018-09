Hamburg-Groß Borstel : Mann zerrt Frau von Straße: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Sexualdelikt

Ein Mann will eine 30-Jährige in ein Gespräch verwickeln, als sie ablehnt, drängt er die Frau auf eine Grünfläche.

von shz.de

21. September 2018, 19:14 Uhr

Hamburg | Die Polizei Hamburg fahndet nach einem Unbekannten, der am Freitag in den frühen Morgenstunden eine 30-Jährige von der Straße gezerrt hat. Das Fachkommissariat für Sexualdelikte hat die Ermittlungen übernommen.

Die junge Frau war auf dem Hamburger Rathausmarkt und wurde dort bereits von dem späteren Täter angesprochen. Nachdem beide in die Buslinie 605 stiegen und die 30-Jährige an der Haltestelle Borsteler Chaussee den Bus verließ und in Richtung Nedderfeld ging, bemerkte sie, dass der Mann ebenfalls ausgestiegen war und ihr folgte. Er verwickelte die 30-jährige erneut in ein Gespräch, welches jedoch von der Frau abgelehnt wurde, teilte die Polizei mit.

Sie setzte ihren Weg fort und wurde plötzlich von dem Mann von hinten umklammert und von der Straße auf eine Grünfläche gedrängt. Sie wehrte sich stark gegen den Mann, sodass er von ihr abließ und flüchtete.

Der Mann soll 1,70 Meter groß, schmächtig und zwischen 25 und 35 Jahren alt sein. Er habe kurze dunkle Haare.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer 040/428656789 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?