Zollfahndung Hamburger Hafen : Lieferung aus China: 1600 Zwillen beschlagnahmt

Die sogenannten Präzisionsschleudern wurden von Zollbeamten in einem Seecontainer im Hamburger Hafen entdeckt.

von Anna-Sophie Hansen

28. September 2018, 15:32 Uhr

Hamburg | In einem Container aus China haben Zollbeamte im Hamburger Hafen 1600 verbotene Präzisionsschleudern entdeckt.

Die verbotenen Waffen seien bei einer Kontrolle am 14. September beschlagnahmt worden, teilte das Hauptzollamt Hamburg-Hafen am Freitag mit. Die in acht Kartons verpackten Zwillen hätten sich in einer Warensendung befunden, zu der auch Massagegeräte, Wattestäbchen, Skateboards, Zahnstocher und Wanduhren gehörten. Die Zwillen seien so gefährlich, weil sie mit einer Armstütze versehen seien, erklärte ein Sprecher des Hauptzollamtes.

Dadurch sei es möglich, etwa Stahlkugeln mit hoher Präzision und Durchschlagskraft zu verschießen. Die Waffenlieferung kam den Angaben zufolge mit einem Schiff aus Hongkong und sollte weiter nach Polen gehen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?