Nadelöhr A7 : Kreuz Rendsburg: Erst Stau, dann Vollsperrung

Ferien-Rückreiseverkehr und Markierungsarbeiten ab 20 Uhr zwischen dem Kreuz Rendsburg und Warder.

von Daniel Friedrichs und shz.de

25. August 2018, 13:52 Uhr

Rendsburg | Auf der A7 zwischen dem Kreuz Rendsburg und Warder in Fahrtrichtung Hamburg staut sich am Samstag der Ferien-Rückreiseverkehr. Am Kreuz Bordesholm/Neumünster und vor dem Elbtunnel kommt es ebenfalls zu Verzögerungen.

Grund für den Stau am Kreuz Rendsburg ist die Baustelle, die dort Anfang August eingerichtet worden ist. Der Zustand der Fahrbahn in Fahrtrichtung Flensburg hatte sich dermaßen verschlechtert, dass eine Erneuerung der Fahrbahn notwendig war. Der Verkehr muss sich seitdem auf einer Strecke von 8,4 Kilometern die Spur in Richtung Hamburg teilen. Die Baustelle wird gerade jetzt zum Ferienende zum Nadelöhr.

Hinzukommt, dass heute Abend ab 20 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg – zwischen dem Kreuz Rendsburg und der Ausfahrt Warder – neue Markierungen auf die Fahrbahn aufgetragen werden, da sie sich über die Jahre abgelöst haben. Deshalb wird die A7 dort bis 6 Uhr am Sonntag vollgesperrt. Die Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr haben eine Umleitung (U56) eingerichtet.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?