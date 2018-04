Zwischen Bornhöved und Gönnebek : Kreis Segeberg: Wochenlange Vollsperrung der K40

Die Arbeiten auf der Strecke dauern insgesamt bis Sommeranfang. Der Kreis bittet Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

von Götz Bonsen

26. April 2018, 16:06 Uhr

Bornhöved | Beginnend am 2. Mai wird die Buckelpiste der K40 zwischen Bornhöved und Gönnebek in zwei Abschnitten außerorts erneuert. Die Abteilung Tiefbau des Kreises Segeberg hat daher eine wochenlange Vollsperrung angeordnet – aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Eine Umleitung werde ausgeschildert.

Zunächst werde der Abschnitt zwischen der Mitte der Einmündung der K 40/Sanden in der Gemeinde Bornhöved und der Mitte der Einmündung der K40/Katenlandsweg saniert und umgeleitet, teilte der Kreis mit. Bis spätestens 18. Mai sollen die Arbeiten einschließlich der Markierungen beendet sein.

Im 2. Abschnitt beginnen die Sanierungen am 22. Mai. Der Abschluss der Arbeiten zwischen der Mitte der Einmündung der K 40/Katenlandsweg und dem Ortseingang Gönnebek wird auf den 22. Juni geschätzt. Damit ist es mit den Einschränkungen aber noch nicht getan, denn anschließend beginnt der Ausbau der K 40 in der Gemeinde Gönnebek.