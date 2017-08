Bad Segeberg : Joggerin wird von Mann angegriffen

Bad Segeberg | Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend eine Joggerin im Düpenauwanderweg in Bad Segeberg zu Boden gerissen. Der 21-Jährigen gelang es den Angreifer in die Flucht zu schlagen, teilte die Polizei mit.

Gegen 17.30 Uhr joggte die Frau auf dem Wanderweg in Richtung Altonaer Chaussee und wurde unvermittelt angegriffen. Sie wehrte sich und vertrieb den Angreifer, der in Richtung Helmut-Schack-See davonlief.

Es soll sich um einen männlichen Jugendlichen, cirka 1,65 Meter groß, schlank, dunkle Augen, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und dunkler Hose, gehandelt haben.

Die Joggerin wurde bei dem Angriff nicht verletzt, die Hintergründe sind unklar. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 04101/2020.

von shz.de

erstellt am 25.Aug.2017 | 14:46 Uhr