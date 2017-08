Flensburg : Holmpassage: Obdachloser erleidet schwere Kopfverletzungen – Zeugen gesucht

Flensburg | In der Nacht zum Freitag hat ein stark blutender Wohnungsloser das 1. Flensburger Polizeirevier aufgesucht. Aufgrund seiner Kopfverletzungen wurde der Schwerverletzte gegen 1 Uhr in die Diako eingeliefert. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge hatte der 74-Jährige im hinteren Bereich der Holm Passage an einer Lüftungsanlage die ersten Nachtstunden verbracht.

Nach eigenen Angaben wurde der Mann von starken Schmerzen am Kopf geweckt. Er sagte aus, dass ein großer Mann auf ihn eingeschlagen habe, der sich danach mit einem Fahrzeug entfernt haben soll. Der Verletzte ging daraufhin zum etwa 500 Meter entfernten Polizeirevier. Der Tatort wurde noch in der Nacht abgesperrt und Spuren gesichert.

Die Kriminalpolizei Flensburg sucht Zeugen, die in der Zeit ab Mitternacht im Bereich der Holmpassage (Knud-Laward-Straße, Reismühlenhof, Nikolaistraße, Süderhofenden) auffällige Personen und Fahrzeuge gesehen haben. Das Kommissariat 2 nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0461-4840 entgegen.

erstellt am 25.Aug.2017 | 13:31 Uhr