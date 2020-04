Zeugenaufruf : Hamburg: Fahrradfahrer entreißt Passantin die Tasche und flieht

Nach einem Überfall in Hamburg-Eimsbüttel sucht die Polizei nun nach Zeugen.

17. April 2020, 16:05 Uhr

Hamburg | Am Donnerstagnachmittag hat ein bislang unbekannter Radfahrer gegen 14.30 Uhr einer Fußgängerin in Hamburg-Eimsbüttel ihre Handtasche entrissen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam die 52-jährige Passantin aus einer Bankfiliale in der Osterstraße, in der sie zuvor Geld abgehoben hatte. Anschließend ging sie zu ihrem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug. Dabei wurde ihr von einem Radfahrer, der die Osterstraße in Richtung Stellingen befuhr, im Vorbeifahren die Tasche entrissen. Anschließend flüchtete der Täter. Die Frau blieb unverletzt.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

männlich

35 bis 40 Jahre alt

normale Statur, dunkler Teint

bekleidet mit blauer Jeans, dunkler Bomberjacke und blauem Basecap

fuhr ein dunkles Mountainbike

Die Ermittlungen werden beim örtlich zuständigen Raubdezernat (LKA 134) geführt. Hinweise werden von der Polizei Hamburg am Hinweistelefon unter der Rufnummer 040/4286-56789 sowie an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

