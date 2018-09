Kreis Herzogtum Lauenburg : Großeinsatz nach Feueralarm in Fahrendorf – Landwirt verhindert Schlimmeres

Ein Kompressor geriet in Brand. Doch der Landwirt konnte schnell reagieren.

von Timo Jann

19. September 2018, 15:35 Uhr

Fahrendorf | Das war knapp: Durch Eigeninitiative mit Schlauchmaterial aus der Pumpstation am Dorfteich konnten ein Landwirt und seine Helfer am Mittwochnachmittag verhindern, dass eine Scheune in Fahrendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) durch einen Brand zerstört wurde. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem mobilen Kompressor, so die Polizei, war gegen 13.30 Uhr in einem Anbau der Scheune an der Dorfstraße ein Feuer ausgebrochen. Nach einem Notruf wurde Großalarm für die Feuerwehren aus Geesthacht, Hohenhorn, Dassendorf, Kröppelshagen und Escheburg ausgelöst.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren, hatte der betroffene Landwirt schon mit den Löscharbeiten begonnen. Weil es in Fahrendorf keine Feuerwehr gibt, werden in dem Pumpenhaus am Teich einige Löschgeräte vorgehalten. Die Scheune grenzt direkt an den Teich.

Mit Hilfe eines Teleskopladers wurde der brennende Anhänger schließlich aus dem Anbau gezogen, sodass auch die dahinter gelagerten Brennholzvorräte ins Freie geholt und abgelöscht werden konnten. Parallel dazu wurde in der Scheune, die als Getreidelager und Maschinenhalle dient, nach Brandnestern gesucht. Doch die Löscharbeiten hatten schnell genug begonnen, sodass sich der Brand nicht im Gebäude ausbreiten konnte.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?