Hamburg-Billstedt : Gestohlene Pakete: Diebe klauen den ganzen Lieferwagen

08.Dez.2017

Hamburg-Billstedt | In Hamburg-Billstedt wurde ein parkender Pakettransporter gestohlen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei 27-Jährige wurden gefasst, als sie anschließend versuchten, die Pakete in ihr eigenes Auto zu laden.

Die Lieferdienst-Mitarbeiter hatten den Wagen nach Angaben der Polizei kurz stehen gelassen und dabei den Zündschlüssel stecken lassen. Die Polizei fahndete daraufhin nach den Tätern und stellte die beiden Männer in der Nähe des Tatorts.

Im Auto der Tatverdächtigen fanden die Beamten auch Einbruchswerkzeug und 80 Gramm Marihuana.

