Hamburg-Poppenbüttel : Gasalarm in Gasmessgeräte-Produktion

60 Mitarbeiter mussten das Firmengelände verlassen. Verletzt wurde niemand.

von dpa

09. Oktober 2018, 20:29 Uhr

Hamburg | Giftiges und brennbares Gas ist in einem Produktionsbetrieb für Gasmessgeräte in Hamburg-Poppenbüttel ausgetreten. 60 Mitarbeiter hätten am Dienstag das Firmengelände verlassen müssen. Sie blieben unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Warnanlage des Betriebes hatte am Morgen den Gasaustritt gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Angaben zufolge in einem Labor zwei zehn Liter große Behälter wieder verschließen und so den Gasaustritt stoppen.

In den Behältern habe sich ein Gasgemisch befunden, das in geringen Mengen Stickstoffmonoxid und Schwefeldioxid enthielt. Das Gebäude sei anschließend von der Feuerwehr belüftet worden. Die 30 Einsatzkräfte waren gut drei Stunden beschäftigt.

