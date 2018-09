Norderstedt : Feuerwehr Hamburg rettet Unfallfahrer aus seinem demolierten Mercedes

Der Autofahrer war vor dem Eintreffen der Rettungskräfte eine Stunde in seinem Wagen eingeklemmt.

von Sebastian Peters

22. September 2018, 09:38 Uhr

Durch Zufall bemerkte ein Autofahrer in der Nacht zu Samstag gegen 3.30 Uhr den schweren Verkehrsunfall auf der Oldesloer Straße in Fahrtrichtung Hamburg. Ein Mercedes war vermutlich mit voller Wucht gegen zwei Bäume am Straßenrand geprallt und auf die Seite geschleudert worden.

Der junge Fahrer am Steuer wurde dabei eingeklemmt. Die Feuerwehr Hamburg zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Stellingen befreiten den Fahrer nach über einer Stunde aus seinem Wagen.



Wie es genau zum Unfall kam, ist unklar. Der Fahrer kam schwer verletzt mit der Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

