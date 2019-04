Börnsen : Feuer am Erdbeerfeld: Wer grillte zwischen den Strohballen?

Nahe der B207 setzten Griller fast ein ganzes Strohballenlager in Brand. Die Feuerwehr konnte rechtzeitig eingreifen.

von Timo Jann

13. April 2019, 10:15 Uhr

Börnsen | ​In der Nacht zum Sonnabend wollte sich jemand am Rande eines Erdbeerfeldes in Börnsen ein paar Fleischspieße grillen. Der Grill war nagelneu, frisch aus der Verpackung. Doch was der Griller bei seinem Vergnügen nicht bedacht hatte war der Funkenflug. Denn der Griller hatte sich einen denkbar ungünstigen Platz für die Zubereitung seines Abendessens ausgesucht – ein Strohballenlager aus mehr als 100 gepressten Rundballen.

Der Funkenflug setzte ersten Erkenntnissen nach gegen 22.10 Uhr schließlich einen Ballen in Brand, das Feuer griff schnell um sich. Autofahrer setzten einen Notruf ab, als sie von der nahen Bundesstraße 207 Feuerschein bemerkten.

Die Leitstelle alarmierte die Feuerwehren aus Börnsen, Kröppelshagen und Wentorf zum Pusutredder. „Wir haben sofort zwei Strahlrohre zur Brandbekämpfung eingesetzt und unseren Erdbeerbauern mit einem Traktor angefordert, um die Ballen auseinanderziehen zu können“, erklärte Einsatzleiter Bernd Kreutner. So konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf das gesamte Lager ausbreitete.

Während der Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute dann den Grill neben dem Lager. „Schon ungewöhnlich für dieses Wetter“, sagte Kreutner. Abends hatte es in der Region geschneit, es herrschten Temperaturen von zwei Grad.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, wer dort gegrillt hatte.

