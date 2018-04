Neumünster : Festnahme nach Messerangriff

Nach dem Angriff auf eine Frau auf dem Parkplatz eines Discounters, wurde gegen den Täter Haftbefehl erlassen.

von ots

27. April 2018, 11:19 Uhr

Neumünster | Am Mittwoch, den 25. April gegen 18.20 Uhr, griff ein 58-jähriger Mann in Neumünster, auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße Haart, eine 56-jährige Frau mit einem Messer an und verletzte sie an Hals und Oberkörper.

Durch das Eingreifen eines Zeugen konnte sich die Frau zunächst in Sicherheit bringen. Weitere Zeugen sorgten dann gemeinsam dafür, dass der Angreifer kurz darauf von der Polizei festgenommen werden konnte. Die Frau wurde zur Behandlung in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Kriminalpolizei Neumünster geht von einer Beziehungstat aus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Haftbefehl wegen Versuchten Totschlags beantragt. Der 58-Jährige wurde am späten Nachmittag des 26. April 2018 dem Haftrichter am Amtsgericht Neumünster vorgeführt. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen, der allerdings gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

