Wetter in SH : Einsatzüberblick: Sturm und Schneeverwehungen führen zu Serienunfall auf der A7

Der Winter ist zurück, es stürmt und schneit. Die Einsatzkräfte im Land haben viel zu tun.

von Sebastian Iwersen, Daniel Friederichs und dpa

17. März 2018, 13:11 Uhr

Auch wenn die Norddeutschen sturmerprobt sind: Mitte März denkt man auch im Norden so langsam eher an Frühling und Sonnenschein als an eisige Sturmböen und Schneefall. Doch der Frühling lässt noch auf sich warten. Am Samstagmorgen setzte bei Ostwind mit Windstärke 6 Schneefall ein. Schnee wehte über die Felder, sammelte sich teilweise als Schneeverwehungen auf den Straßen an – und der Winter-Nachschlag beschert den Einsatzkräften einiges an Arbeit.

Serienunfall auf der A7

Foto: Daniel Friederichs

In einem lokalen Schneesturm auf der A7 bei Owschlag ereignete sich ein Serienunfall mit mehreren Fahrzeugen. Schneeverwehungen schränkten die Sicht plötzlich stark ein, schildern Zeugen. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Autobahn wurde zwischen Owschlag und Schleswig/Jagel in Fahrtrichtung Flensburg voll gesperrt.

Hausboot drohte sich loszureißen

Foto: Sebastian Iwersen

Im Flensburger Hafen rissen die Sturmböen einen Teil der Vertäuung eines fabrikneuen Hausbootes los – das Wasserhaus trieb daraufhin rund drei Meter von der Kaimauer entfernt und wurde von den Wellen kräftig durchgeschüttelt.

Spaziergänger entdeckten die Gefahr und alarmierten die Feuerwehr. Doch auch diese hatte erst einmal Mühe, überhaupt an Bord zu gelangen und das schwimmende Domizil mit dickeren Tampen zu sichern. Da das Schlauchboot der Feuerwehr aufgrund der Wetterlage nicht eingesetzt werden konnte, wurden die Einsatzkräfte kurzerhand mit Drehleiter auf das rund 400.000 Euro teure Hausboot übergesetzt.

Bei eisigem Ostwind und gefühlten Temperaturen um minus 10 Grad mussten die Feuerwehrleute dickere Taue anbringen, um ein komplettes losreißen des Hausbootes zu verhindern.

Fährverkehr beeinträchtigt

Wegen des Sturms wurden Fähren von Rostock zum dänischen Gedser sowie nach Hiddensee abgesagt. Die Insel soll dann nur noch per Hubschrauber erreichbar sein. Auch an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste fielen zahlreiche Fähren aus. Unterbrochen war vorübergehend zudem die Elbfähre zwischen Glückstadt und Wischhafen.

Kreuzfahrtschiff kann nicht anlegen

Das 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff „Aidaperla“ mit 3000 Passagieren an Bord konnte wegen des Sturms den Hamburger Hafen am Samstagmorgen nicht anlaufen, es wurde am Nachmittag am Kreuzfahrtterminal Hamburg Steinwerder erwartet.

Weitere Einsätze

In Schleswig-Holstein meldeten die Regionalleitstellen weit mehr als hundert wetterbedingte Einsätze zwischen Freitag und Samstag. Auch dort ging es vor allem um abgebrochene Bäume und Äste. Vereinzelt kam es auf glatten Straßen zu Unfällen mit Blechschäden, verletzt wurde dabei niemand.

In Hamburg berichteten Feuerwehr und Polizei von insgesamt etwa 70 sturmbedingten Einsätzen zwischen Freitagmorgen und Samstagvormittag. Dabei handelte es sich in erster Linie um herabfallende Dachziegel, Bauzäune sowie Bäume und Äste. In der Hamburger Innenstadt fiel am Samstagmorgen eine Glaskuppel aus dem siebten Obergeschoss auf ein Auto, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Glatte Straßen gab es in der Hansestadt nicht. Außerdem musste ein Zug mit etwa 140 Reisenden wegen einer beschädigten Oberleitung kurz vor dem Hauptbahnhof evakuiert werden.

In Mecklenburg-Vorpommern kam es bei Minustemperaturen und Schneefall ebenfalls nur zu wenigen Glätteunfällen mit Blechschäden und kaum Sturmschäden. Die witterungsbedingten Einsätze belaufen sich auf den unteren zweistelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher am Samstagvormittag.

Sturmböen halten an

Auch im Laufe des Sonnabends wird weiterhin mit schwerem Sturmböen aus Nordost und eisigen Temperaturen gerechnet – diese sollten sich im Laufe des Tages sogar noch bis in die Mitte des Landes ausbreiten