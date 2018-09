Kellinghusen : Betrunkener Autofahrer fährt Frau auf Gehweg um: Fahrerflucht

Der 34-jährige Fahrer kam in der Nacht zu Sonntag von der Straße ab, fuhr auf dem Gehweg eine Frau an und flüchtete.

von Kerrin Jens

17. September 2018, 16:41 Uhr

Kellinghusen | In der Nacht zum Sonntag ist ein betrunkener Autofahrer in Kellinghusen im Kreis Steinburg auf den Gehweg geraten und hat dort eine Fußgängerin angefahren. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

Gegen ein Uhr in der Nacht war ein Mann aus Uetersen mit seinem Audi auf der Lehmbergstraße aus Richtung Overndorferstraße kommend unterwegs. In Höhe der Hausnummer 47 geriet er ins Schleudern. Dabei fuhr er auf den Gehsteig und stieß mit einer 24-Jährigen zusammen, die auf dem Heimweg vom Weinfest war.

Angaben der Polizei zufolge verließ der Unfallfahrer kurzfristig seinen Wagen, stieg dann jedoch wieder ein und flüchtete vom Ort. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stießen Einsatzkräfte zunächst auf sein Fahrzeug, das er mittlerweile abgestellt hatte – und später auf den Gesuchten selbst.

Er hatte sein Flucht zu Fuß fortgesetzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen ergab einen Wert von 1,1 Promille. Einen Führerschein besaß der Beschuldigte nicht.

Das Unfallopfer kam mit Kopf- und Rückenverletzungen in ein Krankenhaus . Nach Angaben der Polizei schwebt die Frau nicht in Lebensgefahr.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?