Polizei in Heide ermittelt : Bei Brand eines Holzpavillons entsteht hoher Sachschaden

06. Januar 2021, 10:54 Uhr

Heide | Gegen 4 Uhr in der Nacht zum Sonntag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines Holzpavillons auf dem Schulgelände in der Friedrich-Elvers-Straße gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der auf dem hinteren Teil des Geländes befindliche Pavillon, bereits vollständig in Flammen.

Da unter anderem noch mehrere Kunststoffbänke durch das Feuer zerstört wurden, liegt nun ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe vor. Die Heider Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen, da die Brandursache unklar und eine Brandstiftung nicht auszuschließen ist.

Zeugen, die vor oder nach dem genannten Zeitpunkt des Brandes verdächtige Personen wahrgenommen haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0481/94-0 bei der Kripo in Heide melden.