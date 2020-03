Bad Bramstedt : Baris Karabulut knapp ein Jahr vermisst – 5000 Euro Belohnung für Hinweise

Der 32-Jährige gilt seit dem 18. März 2019 als verschwunden. Die Beamten schließen ein Gewaltverbrechen nicht aus.

04. März 2020, 09:01 Uhr

Bad Bramstedt | Seit dem 18. März ist der 32-jährige Baris Karabulut aus Bad Bramstedt vermisst. Trotz intensiver polizeilicher Ermittlungen fehlt von ihm weiter jede Spur. Da auch ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden könne, hat die Staatsanwaltschaft Kiel eine Belohnung für sachdienliche Hinweise in Höhe von 5000 Euro ausgestellt, wie die Polizei mitteilte.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Verlassenes Auto gefunden

Zuletzt wurde er am 18. März gegen 17 Uhr in Bad Segeberg gesehen, von wo aus er sich mit seinem schwarzen VW Golf IV mit dem Kennzeichen SE-EQ 284 entfernte. Am Folgetag wurde das Auto verlassen auf einem Parkplatz am Nehmser See aufgefunden – ebenso sein Mobiltelefon. Umfangreiche Suchmaßnahmen am Nehmser See führten nicht zum Auffinden.

Baris Karabulut ist 1,80 Meter groß und schlank. Er wurde zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose, weißen Turnschuhen und einem dunklen Oberteil bekleidet gesehen.



Hinweise melden

Sie können Ihre Hinweise über die Rufnummer 04551/8840, über den Polizeinotruf 110 oder den Beamten auf jeder Polizeidienststelle mitteilen. er hat den vermissten Baris Karabulut am 18. März 2019 oder in der Zeit danach gesehen? Wer kann darüber hinaus Hinweise zu Herrn Karabulut geben, die bei den Ermittlungen hilfreich sein könnten?

Über die nachfolgende Internet-Adresse können (auch anonym) Hinweise an das polizeiliche Hinweisportal eingereicht werden: https://sh.hinweisportal.de

