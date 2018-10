Kreis Stormarn : Bargteheide: Brandstifter zünden Papiercontainer an

Zunächst brannte es auf dem Parkplatz Utspann an der Hamburger Straße, wenig später am Louise Zietz Weg.

von Peter Wüst

06. Oktober 2018, 11:43 Uhr

Bargteheide | Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in Bargteheide im Kreis Stormarn innerhalb von nur einer Stunde zwei Altpapiercontainer an unterschiedlichen Stellen in der Stadt in Brand gesetzt.

Die Brandserie startete auf dem Parkplatz Utspann an der Hamburger Straße. Kurz vor sechs Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert und traf wenig später am Brandort ein. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Dazu hatten sie den Container geöffnet und umgekippt.

Etwa eine Stunde später der nächste Alarm. Passanten am Louise Zietz Weg einen weiteren brennenden Altpapiercontainer entdeckt und den Notruf gewählt. Auch hier löschten die Feuerwehrleute unter Atemschutz mit Wasser und Schaum die Flammen ab.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?