Kreis Herzogtum Lauenburg : B207: Frau bei Autounfall schwer verletzt

Auf der B207 wäre am Mittwoch eine 58-Jährige beinahe frontal in einen Baum gefahren.

von Timo Jann

25. April 2018, 11:18 Uhr

Kröppelshagen-Fahrendorf | Eine Opel-Fahrerin ist am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 207 zwischen Kröppelshagen-Fahrendorf und Börnsen (Kreis Herzogtum Lauenburg) schwer verletzt worden. Ein Notarzt brachte sie ins Krankenhaus nach Reinbek.

Nach Polizeiangaben war die 58-Jährige mit ihrem Opel Omega Kombi in Richtung Neu-Börnsen unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache erst rechts auf die Bankette geriet und dann beim Gegenlenken die Kontrolle über ihr Auto verlor. Der Wagen kam links von der Straße ab, schrammte mit der kompletten Fahrerseite an einer mächtigen Linde entlang und landete dann rechts neben der Fahrbahn im Graben.

Weil es zunächst hieß, es sei jemand in dem Wagen eingeklemmt, rückte neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Feuerwehr an. "Die Frau hatte unglaubliches Glück, sie traf den Baum nicht frontal und war auch nicht eingeklemmt", sagte ein Polizist am Unfallort.

Aufgrund der Rettungsarbeiten war die Bundesstraße gut eine halbe Stunde lang voll gesperrt. Es bildete sich im Berufsverkehr in Richtung Hamburg ein langer Stau.

