Itzehoe : Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Auf der Edendorfer Straße wurden mehrere Wagen beschädigt.

von Karsten Schröder

18. Mai 2018, 16:47 Uhr

Itzehoe | Am Freitagnachmittag kam es auf der Edendorfer Straße in Itzehoe (Kreis Steinburg) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Bei stockendem Verkehr fuhr die Fahrerin eines Volvos in das Heck eines Peugeot, der wiederum durch den Aufprall in den Opel eines Ehepaares geschoben wurde.

Die Volvo-Fahrerin sowie die Fahrerin des Peugeots erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Itzehoer Klinikum gebracht. An dem Peugeot entstand ein Totalschaden. Er wurde schließlich abgeschleppt. Für den Rettungseinsatz wurde die Edendorfer Straße kurzzeitig gesperrt.





