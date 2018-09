Lägerdorf : Auf die Straße geradelt: Auto erfasst Fünfjährigen

Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Glücklicherweise ging der Vorfall glimpflich aus.

von shz.de

24. September 2018, 11:47 Uhr

Lägerdorf | In Lägerdorf (Kreis Steinburg) hat ein Autofahrer am Samstag ein Kleinkind erfasst, das unachtsam mit einem Fahrrad auf die Straße geradelt ist. Glücklicherweise passierte dem Jungen nichts.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein Mann gegen 11 Uhr mit seinem Wagen auf der Stiftstraße in Richtung Münsterdorf unterwegs. Plötzlich tauchte ein Fünfjähriger mit seinem Rad zwischen den am Straßenrand geparkten Fahrzeugen auf und fuhr auf die Stiftstraße, ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten. Der 49-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Kind. Dieses fiel auf die Motorhaube und von dort zu Boden.

Sofort kümmerte sich der Autofahrer um den Gestürzten und alarmierte die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Jungen vorsorglich in ein Krankenhaus - dort stellte man keinerlei Verletzungen fest.

An dem Unfallwagen entstand ein Schaden in Höhe von tausend Euro, das Rad war nur leicht beschädigt.

