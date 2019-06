Schwarzenbek : Alkoholfahrer fliegt aus 90-Grad-Kurve und flüchtet

Die Polizei suchte den Fahrer mit Wärmebildkamera. Er war offenbar im Schock geflüchtet.

von Timo Jann

10. Juni 2019, 11:22 Uhr

In der 90-Grad-Kurve des Zubringer-Nord in Schwarzenbek ist am Sonntagmorgen ein Autofahrer verunglückt. Nach Polizeiangaben hatte der 29 Jahre alte Möllner mit 0,98 Promille Atemalkohol die Kontrolle über seinen Golf verloren und war von der Straße abgekommen.

Um 5.38 Uhr alarmierte die Leitstelle Schwarzenbeks Feuerwehr zu einem mutmaßlichen Pkw-Brand auf den Zubringer-Nord. Auch die Polizei rückte aus. Ein Autofahrer hatte den verunfallten Golf entdeckt. „Vermutlich hielt er rauch oder Dampf der Airbags für das Feuer, das er gemeldet hatte“, sagte Andreas Böttcher, Gruppenführer der Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte am Unfallort waren brannte der Golf nicht, vom Fahrer aber zunächst keine Spur. Per Wärmebildkamera checkten die Feuerwehrleute, wie viele Personen im Wagen gesessen hatten, dann machten sie sich auf die Suche nach dem Fahrer.

Der kam nach 20 Minuten eigenständig an den Unfallort zurück und stellte sich der Polizei. Im Schock war er zunächst geflüchtet. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 0,98 Promille. Der Führerschein des Möllners wurde beschlagnahmt und der Golf abgeschleppt.