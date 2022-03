Rückstau bei Schwarzenbek : Vor der A24: Fleischlaster kippt um – 68-Jähriger wird schwer verletzt

Die Stelle, an dem der 40-Tonner umkippte, ist in Unfall-Hinsicht keine Unbekannte. Für die Bergung muss zunächst die Fleischladung entfernt werden.

Kasseburg/Schwarzenbek | Bei einem Unfall ist am Dienstagmorgen an der A24-Anschlussstelle Schwarzenbek/Grande ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Er war im Auffahrtsbereich in Fahrtrichtung Berlin mit seinem 40-Tonner von der Fahrspur abgekommen und umgekippt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren für seine Rettung und die Sicherung der Unfallstelle im Einsatz. S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.