Kreis Dithmarschen : Vier Verletzte nach Autounfall auf der Bundesstraße 5 bei Brunsbüttel

Die 37-jährige Beifahrerin, sowie der Sohn und die Tochter erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen.

Brunsbüttel | Vier Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen. Ein 40- Jähriger Familienvater war mit seiner Frau und seinen beiden Kindern gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 5 aus Richtung Marne unterwegs, als der Mann die Abfahrt "Brunsbüttel- Zentrum" in Richtung Itzehoe nehmen wollte. Laut Zeugenaussage wol...

