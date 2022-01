Unfall in Geesthacht : Verfolgungsjagd mit Polizei endet für BMW-Fahrer an Hauswand

Früh wird die Polizei auf ein illegales Straßenrennen aufmerksam. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd, die für den Fahrer eines BMW im Krankenhaus endet.

Geesthacht | Ein BMW-Fahrer ist in der Nacht zum Mittwoch im Stadtzentrum von Geesthacht auf der Flucht vor der Polizei mit seinem Wagen verunglückt. Er kam mit einem alarmierten Rettungswagen verletzt ins Krankenhaus, sein Beifahrer blieb unverletzt. Nach Polizeiangaben waren die Beamten gegen 23 Uhr zunächst am ZOB an der Norderstraße im Einsatz, als sie auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.