Kreis Herzogtum Lauenburg : Unfall in Ratzeburg: 86-jährige Fahrerin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug

Die Langenbrücker Straße war wegen der Rettungs- und Aufräumarbeiten rund eine Stunde voll gesperrt.

Ratzeburg | Vermutlich aufgrund einer plötzlichen Erkrankung hat eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag in Ratzeburg die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist frontal in einen Hubsteiger gekracht. Zwei Mitarbeiter des städtischen Bauhofes, die im Arbeitskorb damit beschäftigt waren, die Weihnachtsbeleuchtung anzubringen, mussten von der Feuerwehr gerettet ...

