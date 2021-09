B5 bei Heide : Mit Wohnmobil frontal zusammengeprallt: Transporterfahrer lebensgefährlich verletzt

Drei Verletzte, einer davon in Lebensgefahr: Das ist das Ergebnis eines schweren Frontalzusammenstoßes bei Neuenkirchen im Kreis Dithmarschen.

Neuenkirchen in Dithmarhschen | Schwerer Unfall nahe Heide (Kreis Dithmarschen): Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Transporter auf der B5 bei Neuenkirchen am Donnerstag (23. September) in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Wohnmobil zweier Insassen zusammengestoßen. Der 65-jährige Fahrer des Transporters, der gegen 17 Uhr in Richtung Husum unterwegs war, wurde durc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.