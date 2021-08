Flintbek : Tödlicher Verkehrsunfall bei Rendsburg-Eckernförde

Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, die Beifahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Flintbek | Bei einem schwerem Verkehrsunfall in Flintbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am späten Freitagabend bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem landwirtschaftlichen Fahrzeug ein Mann ums Leben gekommen und eine Beifahrerin schwer verletzt worden. Cabrio und Traktor prallten zusammen Gegen 22:30 Uhr kam es zu dem Zusammenstoß, als das C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.