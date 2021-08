Tödlicher Unfall bei Flintbek : Cabrio prallt ungebremst in abbiegendes Trecker-Gespann – Autofahrer stirbt

Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, die Beifahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Flintbek | Ein Abbiegemanöver eines Traktorfahrers bei Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am späten Freitagabend (13. August) tragisch geendet: Am Ende konnte ein Autofahrer nur noch tot aus den Trümmern seines Wagens befreit werden, seine Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Der Traktorfahrer soll den Autofahrer in seinem VW zuvor übersehen habe...

