Tödlicher Badeunfall : Zehnjähriges Mädchen ertrinkt in der Ostsee vor Travemünde

Ein badendes Kind wurde am Sonnabend vermisst gemeldet. Ein Großaufgebot von Rettungskräften machte sich auf die Suche. Doch es gab keine Rettung.

Travemünde | Tragischer Badeunfall in Travemünde: Gegen 17 Uhr wurde am Sonnabend eine Zehnjährige vermisst, die vor Travemünde in der Ostsee gebadet hatte. Es begann eine einstündige Suchaktion der Seenotretter, der DLRG, der Wasserwacht und Polizei. „Wir haben mit einem Großaufgebot nach dem Kind gesucht“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Dabei war auch der Rettu...

